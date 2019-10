‘Blacklight basket’ en ‘fluo futsal’ in Borgerhoutse sporthal Luisbekelaar BJS

24 oktober 2019

15u21 0 Borgerhout Tijdens het weekend van 25, 26 en 27 oktober organiseert Basketbalclub Gembo met steun van het district Borgerhout een ‘blacklight sportweekend’ in sporthal Luisbekelaar in Borgerhout. De sporthal wordt voor de gelegenheid volledig verduisterd. Enkel de bal, de lijnen en de doelen zullen fluo oplichten. Iedereen kan gratis komen supporteren en genieten van de speciale sfeer.

De volledige sporthal Luisbekelaar wordt verduisterd en met blacklight belicht van vrijdag 25 oktober tot zondagavond 27 oktober. Vrijdag en zaterdag staat basketbal centraal, op zondag nemen de voetballers het over. Alle supporters worden uitgenodigd om af te zakken naar de sporthal met fluo-schmink en fluo-kleding en/of andere attributen.

Op vrijdag 25 oktober tussen 9 en 15.30 uur komen meer dan 300 leerlingen van 7 Borgerhoutse scholen sporten in het donker. Trainers van Gembo leren hen tips en tricks aan en als afsluiter worden er onderling wedstrijdjes gespeeld. Aansluitend, vanaf 18.30 uur, spelen jeugdploegen van Gembo en Willibies een ‘3 on 3’-tornooi.

Op zaterdag 26 oktober van 9.30 tot 18 uur vindt een groot jeugdtornooi plaats tussen ploegen van Gembo, Olicsa, Willibies en Oxaco. Tussendoor, vanaf 10.30 uur, geven de G-sporters van Gembo Stars, sporters met een mentale beperking, een demonstratie van hun kunnen. Om 15 uur zorgt dansgroep ‘Born4Dance’ voor een bijzonder blacklight dansoptreden.

Op zondag 27 oktober is het al voetbal dat de klok slaat. Kras Sport organiseert een ‘fluo futsaltornooi’. Deelnemers voor het futsaltornooi moeten zich inschrijven bij Kras Sport via het telefoonummer 0488 87 34 00.

Districtsschepen voor sport Luc Moerkerke: “Sporten is sowieso al plezant. Maar in Borgerhout maken we het nog plezanter! Ik kijk uit naar komend weekend om een hoop jongeren te zien basketten en voetballen in blacklight.”