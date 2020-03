Vleugje humor in tijden van coronacrisis: DJ Chris Niveda mixt ‘Blijf in uw kot!’ tot catchy fragment Margo Koekoekx

16u48 0 Boortmeerbeek Chris Niveda (43) kroop in zijn bed na de heruitzending van het Nieuws en stond ‘s ochtends op met een lumineus idee: “Die uitspraak van Maggie De Block, daar moest ik gewoon iets mee doen.”

DJ Chris Niveda uit Hever wou iets doen rond het coronavirus gezien dat overal fel besproken wordt. “Het eerste idee was om ingesproken teksten van engelstalige journalisten te gebruiken over muziek. Maar Maggie De Block haar uitspraak is echt blijven hangen. Ik stond op en wist: hier moet ik iets mee doen!” lacht hij. Amper vijf minuten later was de halve minuut durende mix, die intussen viraal gaat, klaar.