Vier bestuurders hebben glas te veel op Kim Aerts

24 augustus 2020

Boortmeerbeek De politie van de zone BHK (Boortmeerbeek-Keerbergen-Haacht) heeft in de nacht van zaterdag op zondag vier bestuurders betrapt die te veel gedronken hadden.

In totaal werden 48 mensen in de drie gemeentes aan de kant gezet om te controleren op alcohol- en druggebruik. In totaal legden vier bestuurders een positieve ademtest af. Van twee van hen werd wegens de hoge alcoholintoxicatie het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een termijn vijftien dagen. De twee anderen kregen een stuurverbod van zes uur. Een bromfietser testte positief op het gebruik van drugs. Hij was zijn bromfiets voor twaalf uur kwijt. Omdat hij ook in het bezit was van drugs kreeg de man een gerechtelijk proces-verbaal erbovenop. Naast deze inbreuken werd er nog proces-verbaal opgesteld voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en parkeren op het voetpad. Een man werd betrapt met een verboden wapen. Hij stond gekend bij het gerecht en hij bleek eveneens zijn opgelegde voorwaarden niet na te leven.