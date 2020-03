Verschillende honden en katten vergiftigd in Boortmeerbeek: “Jack heeft verschrikkelijk afgezien” Joris Smets Kim Aerts

05 maart 2020

15u37 0 Boortmeerbeek In Boortmeerbeek zijn de laatste weken verscheidene honden en katten dood aangetroffen. Ze zouden allen vergiftigd zijn. De burgemeester trekt aan de alarmbel en roept alle inwoners op om melding te doen bij de politie, mochten zij iets verdacht opmerken. Een van de baasjes van een door vergiftiging overleden hond, doet haar verhaal.

“Onze hond Jack kwam van het asiel, we hadden hem al 7,5 jaar”, zegt een aangeslagen Karen Janssens. “Dinsdag 25 februari is mijn moeder met Jack gaan wandelen langs het voetbalveld en het kerkhof in Hever. Tegen het einde van de wandeling merkte zij op dat hij begon te schuimen. We zijn onmiddellijk naar de dierenarts gegaan waar hij een tegengif toegediend kreeg. Het gif was echter zo krachtig dat hij steeds meer begon te schuimen en inwendige bloedingen kreeg. Jack heeft verschrikkelijk afgezien en is na een paar minuten overleden bij de dierenarts. Het is zo erg. We hadden zoveel liefde van hem. Onlangs is er nog een hond in onze straat vergiftigd in de tuin. Hij kwam aanlopen met een bananenschil waar vlees inzat en daar zat een soort van vergif in. Die hond heeft het gelukkig wel overleefd.”

Onderzoek

Burgemeester Karin Derua (Open VLD) bevestigt dat er verschillende dieren in de gemeente vergiftigd zijn de laatste weken. “We krijgen inderdaad meer meldingen hiervan”, zegt Derua. We vragen de burgers om aandachtig te zijn en melding te doen bij de politie als zij iets verdacht opmerken. We vinden ook regelmatig overleden katten langs de weg die geen tekenen van aanrijding vertonen. Daders zijn we helaas nog niet op het spoor”.

De politie van Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen bevestigt dat er een onderzoek loopt.