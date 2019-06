Verkeershinder door herstelling betonplaten KAR en ADPW

04 juni 2019

Op twee locaties op de gewestweg Leuven-Mechelen (N26) tussen de zijstraten Kallebeekstraat en Bieststraat in Boortmeerbeek is er een betonplaat omhoog gekomen door de hoge temperaturen van het voorbije Hemelvaartweekend. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal beide betonplaten donderdag lokaal uitbreken en vervangen. AWV heeft beide locaties tijdig afgeschermd voor doorgaand verkeer.

Fietsers kunnen via het bestaande fietspad nog steeds doorrijden. Voor autoverkeer wordt er één rijstrook over een lengte van 200 meter afgesloten om veilig te kunnen werken. Auto’s rijden ter hoogte van de werfzone via werflichten om de beurt door. Lokaal en doorgaand verkeer ondervindt hier deze week en tijdens het verlengde weekend van Pinksteren tot maandagochtend 17 juni zeker hinder van. Beide werken volgen elkaar op en de uitvoering neemt ongeveer 10 dagen in beslag. Bij zwaar regenweer kan de planning opschuiven meldt AWV.