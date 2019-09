Tweehonderd deelnemers aan herfstjogging KAR

19 september 2019

De 23ste editie van de Herfstjogging van Boortmeerbeek was een groot succes. Onder een stralende zon liepen 200 deelnemers afstanden van 3,5, 6,7 of 10 kilometer. De jongste loper was 7 jaar oud en de oudste 86 jaar. Bij de kortste afstand was Marvin D’Aurilio de snelste met een tijd van 11 minuten en 57 seconden. Op de middellange afstand was de overwinning weggelegd voor Koen Penninckx in 22 minuten 29 seconden. Op de 10 kilometer kwam Ali Hamdi als eerste over de finish in een tijd van 33 minuten en 1 seconde.