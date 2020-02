Twee tieners vermist sinds donderdagochtend. Ouders van 13-jarige Mayke doen oproep: “Wie heeft onze dochter gezien?” Bart Mertens

22 februari 2020

17u00 0 Boortmeerbeek De ouders van de 13-jarige Mayke Bomon uit Boortmeerbeek doen een oproep naar heel Vlaanderen. Het tienermeisje werd donderdagochtend om 8.29 uur voor het laatst opgemerkt in Mechelen via een locatiebepaling op haar gsm, maar is sindsdien niet meer gezien. “Mayke is zo goed als zeker op stap met een vriendinnetje. Als iemand haar ziet, bel dan zo snel mogelijk het nummer 112”, zegt stiefpapa David Vanthournout .

De politie is op zoek naar twee tienermeisjes die donderdagochtend verdwenen. Het gaat onder meer om de 13-jarige Mayke Bomon uit Boortmeerbeek. Van ontvoering is zo goed als zeker geen sprake, want de twee meisjes gingen eerder al eens samen op de loop. Ook toen verdwenen ze spoorloos voor schooltijd, maar werden ze gelukkig al teruggevonden vlak na middernacht in Oostende. Ondertussen is Mayke al enkele dagen spoorloos. De ouders van het tienermeisje hopen nu via een opsporingsbericht snel een teken van leven te krijgen en roepen iedereen om op contact op te nemen met de politie als ze ergens wordt opgemerkt.

Child Focus

“Het klopt dat Mayke eerder al eens verdween samen met haar vriendinnetje die het thuis moeilijk heeft. Gelukkig werden ze toen relatief snel gevonden, maar ondertussen zijn ze toch al een hele tijd verdwenen”, vertelt stiefpapa David Vanthournout. “We maken ons zorgen. Toen ik donderdagochtend een telefoontje kreeg van mijn vriendin, de mama van Mayke, dat er iets niets pluis was, bestond al snel het vermoeden dat ze opnieuw samen ervandoor zouden gaan. Ik ben snel naar het station van Mechelen gereden, want daar zag ik voor het laatst een signaal via de locatiebepaling van haar gsm. De trein vertrok in de richting van Kapelle op den Bos en Londerzeel. Daarna verdween het signaal. Mogelijk is de batterij van de gsm plat, ofwel heeft ze de locatiebepaling bewust uitgezet. We hopen snel iets te vernemen, want we zij nu wel heel erg ongerust. We hebben ook Child Focus al op de hoogte gebracht en de politie is haar aan het zoeken.”

Broek met roze letters

Wie Mayke Bomon gezien heeft, kan contact opnemen met het nummer 112. Mayke is 1.63 meter groot en heeft anders dan op de foto zwart haar met een frou. Ze draagt een trui met groene letters van het merk Packers. Verder draagt ze een grijze trainingsbroek met felle roze letters ter hoogte van de knie tot aan de enkel. Haar schoenen zijn van Adidas met zwarte veters. Tot slot is ze in het bezit van een zwarte rugzak met witte letters van het merk Vans.