Twee personeelsleden Rusthuis De Ravestein preventief naar huis gestuurd Kim Aerts

05 maart 2020

15u51 0 Boortmeerbeek Rusthuis De Ravestein in Boortmeerbeek heeft door de dreiging van het coronavirus enkele preventieve maatregelen genomen.

“Twee medewerkers hebben we preventief gevraagd om thuis te blijven, omdat familieleden van hen in risicogebied zijn geweest. Van besmetting is voor alle duidelijkheid geen sprake. Die twee personeelsleden zijn thuis met behoud van loon”, zegt directrice Viviane Godenne.

De rusthuisdirectie gelastte ook groepsactiviteiten af, zoals het vrijwilligersfeest en een bingo-avond. Die maatregel geldt tot eind maart. De cafetaria was ook een weekje gesloten. Eerder vroegen ze al aan bezoekers die een risicogebied bezochten om hun bezoek uit te stellen tenzij het echt noodzakelijk was. “We vragen iedereen dan om zich aan te melden aan de ingang, de handen te ontsmetten en direct fysiek contact met de bewoner of zijn leefomgeving te vermijden. Stel dat het virus uitbreekt, dan weten we wie ons rusthuis bezocht heeft en wie met wie in contact is geweest”, zegt de directrice.