Twee bierprijzen voor Brouwerij Haacht op Brussels Beer Challenge KAR

26 november 2019

15u43 0

Tijdens de achtste editie van de Brussels Beer Challenge, een van de grotere internationale biercompetities, heeft Brouwerij Haacht twee awards weggekaapt. SUPER 8 Saison ging naar huis met goud in de internationale categorie ‘Flavoured Beer, Herb & Spice’ terwijl Ommegang de zilveren medaille in de categorie ‘Strong Blonde/Golden Ale’ won. “Op vlak van innovatie is het SUPER 8-gamma het vlaggenschip van Brouwerij Haacht. Niet verwonderlijk dus dat dit voor de nog jonge SUPER 8 Saison al de derde bekroning is. Op de World Beer Awards en de Brussels Beer Challenge in 2018 won het bier telkens zilver. We zijn heel trots dat SUPER 8 Saison, het amberkleurige, natuurtroebele oogstbier met toetsen van gember, opnieuw in de prijzen valt. Met dit meergranenbier krijgt de consument de sensatie van een speciaalbier aan een relatief laag alcoholgehalte”, zegt Boudewijn van der Kelen, marketingdirecteur bij Brouwerij Haacht. “Ons SUPER 8-gamma staat voor lekker onverwachte bieren en zowel bierexperts als het grote publiek weten ons bier te smaken. Deze gouden award en alle eerdere bekroningen – de SUPER 8-bieren verzamelden er al dertien – bewijzen dit nog maar eens.”

Ommegang

Met zijn zilveren medaille kreeg ook Ommegang een mooie erkenning in de categorie ‘Strong Blonde/Golden Ale’. Ommegang sleepte sinds 2011 al veel toonaangevende awards in de wacht. Recent won het bier nog Belgisch goud op de World Beer Awards 2019. Hiernaast won het nog medailles in respectievelijk 2015 (Belgisch zilver) en 2016 (country winner) op de World Beer Awards.

Brussels Beer Challenge

Tijdens de Brussels Beer Challenge proefde een panel van 90 internationaal gereputeerde bierkenners meer dan 1.500 bieren uit meer dan 50 landen. De deelnemende bieren worden onderverdeeld in categorieën, gebaseerd op origine, type en stijl, en vervolgens gewikt en gewogen. Op het einde van de drie degustatiedagen werden de beste bieren in elke categorie beloond met een gouden, zilveren of bronzen award tijdens Horeca Expo in Gent.