Twaalf boeren maken erf aantrekkelijker voor dieren Kim Aerts

28 mei 2020

14u45 0 Boortmeerbeek Twaalf landbouwers uit het Dijleland hebben hun erf aantrekkelijker gemaakt voor dieren, in het kader van het project ‘Vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur’. Zo kwamen er bijna zes kilometer aan heggen en houtkanten, 51 (fruit-)bomen, een poel, achttien nestkasten en drie hectare patrijzenakkers bij in Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Huldenberg, Kortenberg, Overijse en Tervuren.

“Twaalf landbouwbedrijven uit het Dijleland zijn de voorbije twee jaar met ons aan de slag gegaan,” zegt Annabel Pennings van Regionaal Landschap Dijleland vzw. “Samen met hen werkten wij een plan op maat uit om hun land aantrekkelijker te maken voor verschillende diersoorten. De landbouwbedrijven sloten ook beheersovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij, bijvoorbeeld voor de aanleg van bufferstroken langs de heggen of voor botanisch beheer.” Het plattelandsproject kreeg een subsidie van 32.191 euro. “Het feit dat deze landbouwbedrijven meer dan vijf kilometer heggen en houtkanten planten, toont aan dat zij erg begaan zijn met de natuur rondom hun bedrijf. Voor de landbouwer en het omgevende platteland brengt dit ook voordelen met zich mee, zoals bestuiving, plaagbestrijding, erosiebestrijding, een bufferende werking tegen klimaatverandering en een mooie inpassing in het landschap”, weet gedeputeerde Monique Swinnen.

Motten vangen

“Binnen dit project plantten we aan ons bedrijf 160 meter gemengde heg en een hoogstamboomgaard met 40 fruitbomen”, zegt Tom Cockx, één van de vijfsterrenlandbouwers uit Tervuren. “Kleine landschapselementen zoals heggen, een boomgaard en bomenrijen maken dit landschap mooier. Bovendien zorgen ze voor schaduw voor onze koeien. In de heg zitten ook doornige soorten. Hier zitten vogels, zoals mezen, veilig voor hun vijanden, zoals eksters en katten. Hoe meer vogels we op ons bedrijf hebben hoe beter. Zij vangen bijvoorbeeld de fruitmotten die de appels en peren kunnen beschadigen en de vliegen die het vee treiteren. Zo zorgen ze voor een natuurlijk evenwicht. Onze nestkast voor wilde bijen zorgt voor extra bestuiving in mijn boomgaard.” Het Regionaal Landschap Dijleland werkte een gratis wandeling met start in Vossem uit. Hiermee kan de wandelaar zelf het landschap vol boerennatuur ontdekken.