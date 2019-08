Treinverkeer Leuven-Mechelen onderbroken na wanhoopsdaad ADPW

07 augustus 2019

18u09 46

Omstreeks 16.25 uur vond er een persoonsongeval plaats in Boortmeerbeek, ter hoogte van de Dreef. Een 55-jarige man werd aangereden door de trein Leuven-Sint-Niklaas en overleed aan zijn verwondingen. Het gaat om een wanhoopsdaad. Het treinverkeer tussen Leuven en Mechelen is op dit moment onderbroken. De NMBS legt vervangbussen in. Er zouden zo’n 200 reizigers op de trein gezeten hebben. Zij werden even opgevangen in de nabijgelegen Delhaize. Verwacht wordt dat het treinverkeer nog tot 19.30 hinder zal ondervinden. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.