Tot vier jaar cel voor cannabishandel KAR

22 november 2019

16u47 0 Boortmeerbeek Twaalf beklaagden zijn veroordeeld voor de uitbating van vijf cannabisplantages, onder andere in Boortmeerbeek en Keerbergen. Volgens het gerecht schepten ze daardoor 839.000 euro.

De beklaagden runden van april 2013 tot mei 2016 vijf cannabisplantages in Boortmeerbeek, Keerbergen, Bonheiden, Bilzen en Kortrijk. In elke plantage werd verschillende keren geoogst, telkens met honderden planten. De verkoop van de cannabis bracht in die drie jaar minstens 839.000 euro op.

Het gezelschap werd vervolgd voor het telen en bezit van cannabis, verkoop en aflevering van de softdrugs, bendevorming en diefstal van elektriciteit ten nadele van Gaselwest, Fluvius en Iverlek. Het onderzoek startte op 14 september 2015 in Boortmeerbeek. Naar aanleiding van het overlijden van een inwoner werd in de garage en kelder van zijn huis een professioneel ingerichte plantage ontdekt. Volgens de rechtbank hadden de beklaagden elk een duidelijk afgebakende rol. Faouzi A. en Youssef B. waren de leiders van de organisatie. Przemyslaw S. was verantwoordelijk voor de opbouw van de plantages. Pascal K. stond in voor het onderhoud van de planten en de installaties. De rechter veroordeelde Faouzi A. tot vier jaar cel. Youssef B., Przemyslaw S. en Pascal K. kregen elk drie jaar cel. Andere strafmaten waren dertig, achttien en zes maanden en tweemaal een jaar cel. Twee bendeleden kwamen weg met een werkstraf. Drie beklaagden kregen de vrijspraak.