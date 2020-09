Tom Bergs heeft derde politiethriller klaar: “Wie liet bom ontploffen in gemeentehuis?” KAR

06 september 2020

11u23 0 Boortmeerbeek Auteur Tom Bergs (32) uit Haacht heeft zijn derde politiethriller geschreven. Na ‘Dubbelleven’ (2015) en ‘Wraakzucht’ (2018) krijgt de derde telg de titel ‘Concurrentie’. Een verhaal dat zich ditmaal niet enkel beperkt tot de regio’s Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen.

“Dat klopt,” zegt Bergs. “Omdat heel wat lezers buiten onze regio mijn beide boeken in huis hebben gehaald, wou ik graag iets terugdoen voor die mensen. Zo volgen we niet alleen het moordonderzoek in regio Haacht, maar volgen we er ook eentje in Brugge. Het hoeft natuurlijk niet te verwonderen dat die Brugse moord wel iets met dat van mijn eigen speurders te maken heeft.” In het derde boek gaan de fictieve speurders Johan Pieters en Sophie D’Hondt op zoek naar een persoon die een bom liet ontploffen in het gemeentehuis van Boortmeerbeek. Aanvankelijk blijkt dat een gemakkelijke klus te zijn omdat de vingerafdrukken al in de politiedatabank zitten, maar schijn bedriegt. De eigenaar van de afdrukken blijkt immers al elf jaar dood te zijn.

13 jaar bij politie

Bergs, die zelf ook al bijna 13 jaar werkzaam is bij de politie, kreeg voor het eerst ook hulp uit forensische hoek. Uiteraard kon hij in het verleden al aankloppen bij zijn eigen collega’s, maar ditmaal verleende ook de ervaren wetsdokter Prof. Dr. Wim Van de Voorde zijn medewerking om het boek na te lezen op het gebied van forensische pathologie. “Die hulp was niet onbelangrijk. Ik ga er prat op dat alles moet kloppen of dat tenminste moet kunnen. Door zijn hulp klopt het boek ook weer beter op dat gebied”, vertelt Bergs. Het boek telt 312 pagina’s en verschijnt bij Uitgeverij Het Punt. “Het boek is vanaf nu verkrijgbaar, zowel in fysieke vorm als e-book. Ze worden verdeeld in de winkels van Standaard Boekhandel Haacht, Kampenhout en Leuven. Signeerbeurten zijn gepland, maar moeten uiteraard eerst herbevestigd worden gezien de nieuwe coronamaatregelen”, geeft de auteur nog mee. Zijn eerste twee boeken gingen bijna 5.000 keer over de toonbank.