The Table in Boortmeerbeek krijgt jaar na opening meteen eerste 13/20: “Dit hadden we wel verwacht” Kim Aerts

04 november 2019

18u20 0 Boortmeerbeek Exact een jaar na de opening wordt restaurant The Table in Boortmeerbeek meteen bekroond met een score van 13/20 in de culinaire gids Gault&Millau. Chef Joachim Van Vlasselaer wordt in de gids geroemd voor zijn keuze voor “seizoensproducten die hij afwisselt met exotische toetsen in moderne bereidingen.”

Bewijs daarvan zijn tartaar van Saint-Jacques begeleid door een gembercrème met pigment van ananas, kaviaar van vliegende vis en wasabi. Josefina, de vrouw van de chef, charmeert volgens de gids dan weer door haar warme ontvangst. Het koppel landde sinds vorig jaar terug in België na een omzwerving in Zwitserland. Daar werkten ze in Golfhotel Les Hauts de Gstaad. Hij stond er in de keuken, terwijl zij de receptie verzorgde. “We hadden het wel zien aankomen. Toen ik chef was in Zwitserland hebben we ook zes jaar lang gescoord met een 14/20 in Gault&Millau”, zegt chef Joachim. “Het is fijn omdat het nu ons eigen restaurant is. Het zijn onze punten waar we samen voor gewerkt hebben. Voor ons is dit slechts een begin. Naar volgend jaar gaan we nog beter proberen doen. Onze klanten vertelden ons al dat we wel echt een vermelding waard waren. Een mooie beloning na nog maar een jaar open te zijn”, besluit de chef.

Restaurant Spiga d’Oro en Silo’s in Boortmeerbeek behouden hun scoren in de nieuwe gids van respectievelijk 13/20 en 14/20. Ook restaurant Dumon in Wakkerzeel (Haacht) blijft eenzelfde scoren behalen: 13/20, al dertien jaar lang.