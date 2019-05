Tessa maakt viergeslacht compleet KAR

29 mei 2019

Met de geboorte van Tessa heeft overgrootmoeder Gilberte Van Kerckhoven (73) uit Boortmeerbeek een viergeslacht in huis. Tessa werd op 7 februari dit jaar geboren. Net als haar mama Sarah Smets (30) is ook haar grootmoeder Anja Ooms (50) in de wolken. Overgrootmoeder Gilberte vierde vorig jaar nog 50 jaar huwelijk met Jos Ooms. Hun dochter Anja zorgde voor drie kleindochters. Tessa is het eerste achterkleinkind.