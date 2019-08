Stinkende beek zorgt voor wrevel bij buurtbewoners KAR

22 augustus 2019

17u25 0

Een stinkende beek in de Bieststraat in Hever (Boortmeerbeek) zorgt voor wrevel bij buurtbewoners. Volgens hen wordt de stank veroorzaakt door bedrijven, aan de overkant van de steenweg Mechelen-Leuven, die lozen in de beek. Doordat de beek een half jaar geleden gebetoneerd werd, blijft er afval achter met de geurhinder als gevolg. De gemeente ging ter plaatse met Agentschap Wegen en Verkeer en energiebeheerder Fluvius voor nazicht van de riolering. Zij sluiten niet uit dat een gistingsproces van bladeren de stank veroorzaakt. De gemeente zal de zaak verder onderzoeken alvorens actie te ondernemen.