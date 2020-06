Stinkende beek blijkt nu ook verontreinigd met zware metalen Kim Aerts

06 juni 2020

15u08 0 Boortmeerbeek De stinkende beek in de Bieststraat in de Boortmeerbeekse deelgemeente Hever blijft voor wrevel zorgen bij buurtbewoners. Zeker nu blijkt dat de beek in de hoogste graad verontreinigd is met zware metalen.

Het waren buren Johnny Winnepenninckx en Jan Tück die op eigen initiatief een waterstaal lieten nemen van de beek in de hoop een antwoord te vinden op waar die stank nu eigenlijk vandaan komt. Sinds vorige zomer zitten ze met de geur verveeld. De analyse van het monster deed beide buren de wenkbrauwen fronsen. Het staal gaf aan dat het water vervuild is met zware metalen. “Er zit zelfs 550 keer meer koper in dan toegestaan is bij lozingen in openbaar water”, weet Jan Tück. “We hebben de gemeente in kennis gesteld, maar die hebben nog niet gereageerd. Volgens experten is de ontbinding voor organische componenten zeer laag. Dus het moet van iets anders komen, zoals zware metalen. En dat wordt ook bevestigd door de analyse die wijst op de aanwezigheid van olie en zink. Het wijst ook op andere bronnen dan huishoudelijk afval. De geurhinder zou kunnen komen van vetten en oliën die afbreken met als gevolg een soort van verpestende ammoniakgeur. De bevuiling in de beek heeft afvalcode 999, hoger kan niet. Dat betekent dat het om afval gaat waar je niks mag of kan mee doen. Het ruimen ervan brengt hoge kosten met zich mee. Dit kan zelfs leiden tot saneringsplicht”, zegt Tück.

Geen reactie

Al is het hen daar allemaal niet om te doen. De buurtbewoners willen gewoon van de vervelende geurhinder af. “Het is onze taak niet om iemand met de vinger te wijzen, maar we willen dat er wordt ingegrepen door de gemeente. Op de laatste metingen heeft niemand gereageerd, dus zullen we nu een aangetekende brief sturen. We bekijken ook nog of we kunnen aankloppen bij OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) met het oog op een waterbodemonderzoek”, vult Winnepenninckx aan.

Iedereen gecontroleerd

Milieuschepen en burgemeester Karin Derua (Open Vld) zegt op de hoogte te zijn van het probleem, dat al een jaar aansleept. “Elke zelfstandige die betrokken zou kunnen zijn, is gecontroleerd geweest. En zware industrie is daar niet. Oorzaak zou het afvalwater kunnen zijn van de gewestweg, die geen gescheiden riolering heeft. Samen met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaan we daar nu een put steken met een filter om dat water op te vangen. Daarvoor is een bouwaanvraag nodig en omdat het een openbare aanbesteding is, moeten eerst bedrijven worden aangeschreven voor een offerte. Dus ik vermoed dat dit niet voor het einde van dit jaar zal zijn”, zegt Derua. “We zijn daar al ter plekke geweest met Fluvius en we hebben gecontroleerd, maar een oorzakelijk verband hebben we niet gevonden. We hebben de beek ook al eens laten leegmaken, zonder resultaat. Ik ga het ook zeker doorspelen aan Interleuven. Het is een spijtige zaak, want we dachten met het betonneren van de beek dat de straat een paradepaardje zou worden en dat draait nu anders uit. Ik ga het verder opnemen”, besluit Derua.



