Sporthal wordt in gereedheid gebracht om doktersconsultaties te laten doorgaan als ziekenhuizen vol geraken Kim Aerts

19 maart 2020

17u44 0 Boortmeerbeek De sporthal in Boortmeerbeek wordt in gereedheid gebracht om doktersconsultaties te laten plaatsvinden als ziekenhuizen overbevolkt geraken door het coronavirus.

“Wij hebben contact opgenomen met onze huisartsenkring omdat onze sporthal volledig gesloten is en gebruikt kan worden voor eventuele patiënten als ziekenhuizen te klein worden", zegt burgemeester Karin Derua (Open Vld). De doucheruimtes zouden dan dokterskabinetten worden en in de sportzaal worden wachtruimtes ingericht met verplaatsbare wanden. Maar enkel als ziekenhuizen in de omgeving de toestroom van patiënten niet meer kunnen trekken. Derua roept andere gemeentes op om zich eveneens klaar te maken als ze daarvoor beschikbare faciliteiten hebben. In Diest, Aarschot en Tienen gaan zulke centrums vrijdag open als pre-triagecentrum in containers om de druk op spoedgevallendiensten te verminderen.