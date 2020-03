Rusthuispersoneel De Ravestein trakteert bewoners op muzikaal intermezzo Kim Aerts

19 maart 2020

17u04 2 Boortmeerbeek Het rusthuispersoneel van De Ravestein in Boortmeerbeek heeft haar bewoners donderdag getrakteerd op een muzikaal intermezzo. “We proberen elke dag wel iets te doen”, reageert directrice Viviane Godenne.

De bewoners verzamelden donderdagmiddag aan het raam om vier personeelsleden uit hun bol te zien gaan op muziek van Willy Derby. “Wij proberen elke dag wel iets te doen voor hen. Ofwel een personal trainer die buiten oefeningen komt doen of iets met muziek. We gaan in ieder geval ons best doen. Ook mensen van buitenaf komen eens een kijkje nemen als ze iets horen en de bewoners doen mee vanachter het raam”, zegt de directrice.

Dat niet iedereen de optredens zou kunnen volgen, wordt door Godenne ontkracht. “We veranderen telkens van kant van het gebouw zodat iedereen altijd alles wel een keer te zien krijgt”, besluit de directrice.