Rusthuisbewoners krijgen gratis lasagne van pastaweekend jeugdbewegingen voorgeschoteld Kim Aerts

08 juli 2020

Boortmeerbeek Het pastaweekend in Boortmeerbeek bracht voor vier jeugdbewegingen een extra duit in het zakje. Zowel de scouts van Boortmeerbeek en Schiplaken, Chiro Boortmeerbeek en KLJ Schiplaken krijgen ieder 600 euro. Honderd porties lasagne werden dinsdag aan rusthuis De Ravestein geschonken.

Marc Spens van Delhaize in Boortmeerbeek en Bart De Kimpe van The Catering Company brachten dinsdag honderd lasagneschotels voor de rusthuisbewoners langs. Met hun traktatie steunen ze in een klap ook de jeugdbewegingen, die verschillende evenementen dit jaar afgelast zagen door corona. Daarom werd afgelopen weekend een pastaweekend op poten gezet in samenwerking met traiteur The Catering Company. Dat leverde in totaal 2.400 euro op. Het geld werd netjes verdeeld onder de vier jeugdbewegingen.