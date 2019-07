Rusthuis De Ravestein van zwarte lijst Zorginspectie geschrapt Kim Aerts

19 juli 2019

17u04 0 Boortmeerbeek Rusthuis De Ravestein in Boortmeerbeek is van de zwarte lijst van de Zorginspectie geschrapt. Dat was in maart dit jaar nog anders. Toen kregen ze inspectie op hun dak na herhaaldelijke klachten van bewoners en hun familie wat resulteerde in een aanmaning.

De problemen draaiden rond een nipt personeelstekort, te veel interimpersoneel, een onvolledig zorgplan, onvoldoende hulp bij dagelijkse zorg en de klachtenprocedure die er onder andere niet werd gerespecteerd. Maar dat is nu allemaal verleden tijd. Sinds maart kreeg het woonzorgcentrum maandelijks controleurs over de vloer die nu een positieve evolutie zagen. “Zij hebben besloten dat we niet meer thuishoren op de lijst van verhoogde waakzaamheid. Meer uitleg hebben we nog niet gekregen. Maar we zijn dus goed bezig en dat werd bevestigd in een verlossende mail donderdag”, zegt rusthuisdirectrice Viviane Godenne. “We krijgen dus geen maandelijks controle meer, maar dat wil niet zeggen dat we niet gaan blijven verder werken aan die werkpuntjes van toen. Ik vind het alvast een topprestatie van gans mijn team om dit resultaat op korte termijn te bereiken”, zegt een tevreden directrice.