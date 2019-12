Rechter geeft drugsverslaafde dief laatste kans WHW

18 december 2019

17u39 0 Boortmeerbeek Een Russische man is veroordeeld tot 20 maanden cel, waarvan het grootste deel met uitstel, voor 13 winkeldiefstallen. Meestal ging hij aan de haal met alcohol en ijs. “Om mijn cocaïneverslaving te bekostigen”, gaf de man toe tegen de politie. “U moet van de drugs af. Dit is uw laatste kans”, aldus de rechter.

De man sloeg in 13 winkels toe in Boutersem, Molenbeek, Boortmeerbeek, Aalst, Erpe-Mere en Denderleeuw. Zijn doelwit? Drank en ijs. “Daar kon ik nog een centje aan verdienen als ik ze doorverkocht aan nachtwinkels”, verklaarde hij tegen de politie. Alles bij de Rus draaide om cocaïne. Om dit te bekostigen ging hij van gemeente tot gemeente en van winkel tot winkel. Daarom vroeg zijn advocaat om een straf met probatievoorwaarden op te leggen, met als voorwaarde dat hij zich zou laten behandelen. De rechter ging hier op in en legde op dat hij zich moet laten begeleiden voor zijn drugsprobleem.