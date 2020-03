Provincie wil mensen aanmoedigen om ‘klimaatbestendige’ tuin aan te leggen KAR

06 maart 2020

16u54 0 Boortmeerbeek De provincie Vlaams-Brabant wil mensen met een tuin stimuleren om die ‘klimaatbestendig’ aan te leggen. Zo’n tuin helpt wateroverlast te voorkomen en zorgt ervoor dat de grond beter bestand is tegen droogte.

Jan De Boe uit Boortmeerbeek geniet al jaren van zo’n tuin. “Als de waterput vol zit, stroomt het water naar mijn tuin en is er geen water meer dat naar de riolering gaat. Al het water dat op mijn perceel valt, wordt dus gerecupereerd. In de zomer heb ik hierdoor veel minder last van verdord gras”, verduidelijkt De Boe. Doordat het hemelwater terugvloeit naar zijn tuin, creëert De Boe een wadi achter zijn woning. Deze zorgt ervoor dat het regenwater goed kan infiltreren in de bodem.

Schaduw

Hij liet ook essen en fruitbomen planten in zijn tuin, die in de zomer schaduw bieden. “Je krijgt hier dan echt de beleving van een park en je beleeft de verschillende facetten van de seizoenen. De bloesem, het fruit, de blaadjes die verschijnen. Heel aangenaam”, omschrijft de Boortmeerbekenaar.

Bovendien is zo’n klimaatbestendige tuin ook een biodiversere tuin met plaats voor vogels, bijen en vlinders. “Als we ons weerbaarder willen maken tegen de klimaatverandering, dan moeten we met z’n allen ‘ontharden’. En dat kan zeker ook in onze eigen tuin”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Leefmilieu. “Dat kan door het hemelwater zoveel mogelijk op te vangen, te bufferen en te laten infiltreren.”

Verhoogde leefbaarheid

“Men moet kiezen voor water en groen in plaats van beton. Hiermee verhogen we tegelijk ook de leefbaarheid voor planten, dieren en onszelf”, zegt de gedeputeerde. Om mensen warm te maken voor zo’n klimaatbestendige tuin, organiseert de provincie in samenwerking met de regionale landschappen vier infosessies in Leuven, Tienen, Drogenbos en Kapelle-op-den-Bos. Meer informatie via de website.