Politie waarschuwt voor telefonische oplichters ADPW

10 januari 2020

18u40 0

Sinds enkele dagen worden inwoners van de politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) opgebeld met het telefoonnummer 02 899 88 84. De politie geeft aan dat niet opnemen of het nummer blokkeren de enige juiste reactie is.

De politie kreeg de volgende melding binnen. “Daarnet ben ik opgebeld door een zeer vriendelijke Franstalige dame die mijn naam en adres kende uit de telefoongids, en me een uitnodiging ging sturen voor de opening van een nieuwe winkel in “Michelen” vlakbij “Boter-meerbeek”. Daarna begon ze me vragen te stellen om te weten te komen of ik er alleen woonde en wanneer ik thuis was”, zo klinkt de boodschap.