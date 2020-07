Politie vat inbreker in Boortmeerbeek JSL

30 juli 2020

Woensdagmiddag is er omstreeks 14 uur ingebroken in een woning in Boortmeerbeek. Een man drong de woning aan de Bieststraat in Hever binnen, vermoedelijk door de achterdeur. Hij werd er met een koffertje in de hand betrapt door de zoon van de bewoonster die hem kon staande houden toen hij op de vlucht wilde slaan. De politie werd verwittigd en kwam ter plaatse. De 45-jarige man werd aangehouden en ter beschikking gesteld van het parket te Leuven.