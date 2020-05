Opnieuw donderdagmarkt in Boortmeerbeek KAR

26 mei 2020

De wekelijkse donderdagmarkt in Boortmeerbeek keert 28 mei terug. De markt zal zoals gewoonlijk van 14 tot 17 uur opgesteld worden op het plein rond de kerk van Boortmeerbeek, mét inachtname van de nodige coronamaatregelen. Ook de marktkramers zullen er alles aan doen om iedereen in de meest optimale en veilige omstandigheden terug te verwelkomen. Het gemeentebestuur vraagt bezoekers alvast alleen te komen en anderhalve meter afstand in acht te houden ten opzichte van andere bezoekers. De standhouders op het pleintje in de Audenhovenlaan keren op zondag terug tussen 8 en 12 uur. Ook hier worden bezoekers aangemaand de nodige maatregelen te respecteren.