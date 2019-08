Nog voorzangers gezocht voor Vlaanderen Zingt! KAR

09 augustus 2019

14u15 0 Boortmeerbeek Vlaanderen Zingt! komt op donderdag 15 augustus naar Boortmeerbeek. Maar om er een echt feest van te maken, wordt er nog gezocht naar enkele voorzangers voor op het podium.

Aansluitend op de jaarlijkse rommelmarkt zal er vanaf 16 uur op de parking aan het gemeentehuis een feestje worden gebouwd. De aanwezigen zingen samen populaire liedjes die tot het collectief geheugen behoren. Het repertoire bestaat grotendeels uit Nederlandstalige liedjes, maar er worden ook Engelse en Franse succesnummers gebracht. Voor iedereen is er een zangkrantje met alle liedjesteksten en vanop het podium wordt de samenzang in goede banen geleid. De organisatie is nog op zoek naar een twintigtal ‘voorzangers’ die mee op het podium staan. Dit moeten geen Pavoretti’s zijn, maar wel heuse ambiancemakers. Deze voorzangers zullen gedurende het ganse evenement op het podium staan zodat zij toch een behoorlijke tijd recht moeten kunnen staan. Mede daarom moet je als voorzanger wel minimum 18 jaar zijn. Enkele dagen voor het evenement wordt een voorbereidende bijeenkomst belegd om de stemmen alvast een beetje te smeren. Geïnteresseerden kunnen zich melden via info@boortmeerbeek.be.