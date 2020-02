Motorrijder zwaargewond na valpartij ADPW

06 februari 2020

Op de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek is woensdagnamiddag omstreeks 16.30 uur een 28-jarige man uit Sint-Katelijne-Waver zwaargewond geraakt nadat een motorrijder ten val was gekomen. Dat gebeurde ter hoogte van de BMW-garage. De man viel door een technisch defect aan de motor en kwam op het midden van de rijbaan terecht. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Om de veiligheid van de man te garanderen, werd de rijbaan tijdelijk afgesloten. De man werd uiteindelijk naar het ziekenhuis overgebracht.