Motorrijder ernstig gewond na aanrijding ADPW

07 juni 2019

16u25 0

Op de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek is donderdag omstreeks 16.30 uur een motorrijder ernstig gewond geraakt. De 37-jarige man uit Putte werd bij het inhalen aangereden door een auto die in dezelfde richting reed en links wilde afslaan. De motard raakte daarbij ernstig gewond aan het been. Hij moest overgebracht worden naar het UZ Leuven. Beide bestuurders legden een negatieve alcoholtest af.