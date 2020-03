Man met vals diplomatiek paspoort krijgt vrijspraak KAR

13u27 0 Boortmeerbeek Een Afrikaanse man is vrijgesproken voor valsheid in geschrifte met een diplomatiek paspoort.

De man werd vorig jaar in februari betrapt met een vals diplomatiek paspoort in de politiezone BHK (Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen). Het paspoort van de Centraal Afrikaanse Republiek bevatte verschillende fouten en mankementen. Het paspoort stond geseind als gestolen, maar de man zelf bleek daarvan niet op de hoogte te zijn. Hij verklaarde dat hij het via officiële weg had verkregen en dat hij al verschillende reizen had gemaakt zonder problemen. “Er is twijfel of de beklaagde wetens en willens in het bezit was van een vals identiteitsdocument en of hij bedrieglijk heeft gehandeld”, meende de rechtbank. Bij gebrek aan bewijs sprak die de beklaagde vrij.