Laagvlieger met 107 kilometer per uur in zone 50 KAR

30 augustus 2019

De politiezone BHK (Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen) heeft de voorbije dagen gecontroleerd op snelheid op zes verschillende locaties waar de maximaal toegelaten snelheid 50 kilometer per uur is. In de B. Terlindenlaan in Boortmeerbeek reed een bestuurder met 107 kilometer per uur meer dan dubbel zo snel. In die straat werden ook de meeste snelheidsduivels betrapt. In totaal reden 286 van de 2.492 bestuurders te snel oftewel zo’n 11 procent. De minste inbreuken werden vastgesteld in de Heikestraat in Boortmeerbeek. Daarnaast werd ook nog gecontroleerd in de Oude Putsebaan in Keerbergen, de Wespelaarsesteenweg in Haacht, de Putsebaan in Keerbergen en de Lombaardenlaan in Haacht. De politiezone zal in september extra aandachtig zijn voor het schoolverkeer. “We zullen sensibiliserend, maar ook daar waar nodig, repressief optreden. Ook snelheidscontroles zullen hier deel van uitmaken”, zegt commissaris Paul Belmans.