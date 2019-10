Katleen raadt lach van K3'tje en wint 12.200 euro Kim Aerts

24 oktober 2019

19u06 0 Boortmeerbeek Katleen Gregoire (36) uit Hever (Boortmeerbeek) heeft ‘De Lach van Joe’ geraden. Na 121 foute gokken van andere luisteraars, raadde Katleen donderdag wel de juiste lach, die van Kristel Verbeke van het vroegere K3. Katleen wint zo 12.200 euro.

Sinds 7 oktober kunnen de Joe-luisteraars elke dag tussen 7 en 19 uur meespelen met ‘De Lach van Joe’ en raden naar een typische, unieke lach van een bekende Vlaming. Het principe van de Lach van Joe: iedereen lacht anders. De een giechelt als een puber en de ander schatert het uit. Daarom speelde Joe elke dag ‘De Lach van Joe’, waarbij de luisteraars konden raden naar een lach van een bekende Vlaming. De eerste inzet was 100 euro. Wie als honderdste meespeelde via de Joe-app of sms, mocht een gok wagen. Bij een foute gok was er het volgende uur 100 euro meer te winnen. “Ik ben all the way gegaan. Ik ben er heel de dag mee bezig geweest, terwijl mijn man in het begin veel heeft meegedaan. Ik had een vermoeden dat het Kristel was, maar zeker was ik nooit. Ik ben altijd een harde K3-fan geweest. Van de oude K3 dan wel, mijn kinderen zijn meer fan van de nieuwe meisjes. Het is een geweldige lach. Een vrolijke vrouw”, vertelt Katleen. “Mijn dochter vroeg nog of er niemand mee moest gaan om het geld te helpen dragen. We waren aan het twijfelen of we op vakantie zouden gaan of een andere auto kopen. Die twijfel is nu volledig weg, want we zullen beide doen met het geld. En een feestje uiteraard.” Katleen werd donderdagnamiddag in de JOE-studio ontvangen om de cheque in ontvangst te nemen.