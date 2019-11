Kat doorzeefd met hagelbolletjes: baasjes verdenken jagers die actief waren in achtertuin Kim Aerts

17 november 2019

15u01 0 Boortmeerbeek Na zes dagen vermist te zijn, heeft het gezin van Ines uit Boortmeerbeek hun poes Twix vrijdag teruggevonden achteraan de tuin. Het beest was doorzeefd met hagel, maar ze leefde nog. “Ze is tweemaal beschoten, dus dat lijkt ons niet meer per ongeluk”, kijkt Ines richting jagers.

Het gezin van Ines Garcia-Valdes (55) woont in de Lange Bruul in Boortmeerbeek. Vorige week geraakte een van de katten des huizes, Twix, vermist. Na bijna een week vonden ze Twix vrijdag gewond terug achteraan de tuin. “Onze kat is volgens ons afgelopen zondag of maandag beschoten geweest door jagers. Vlak achter onze tuin is er een natuur- en jachtgebied. Er zijn al veel klachten geweest tegen het jagen in het Boortmeerbeeks Broek, maar het stopt niet. We hebben geluk dat Twix het overleefd heeft en dat ze na zes dagen terug thuis is. Ze was bijna volledig uitgedroogd en ze kon zich amper bewegen. Het is een zwarte kat en ze lijkt helemaal niet op een wild dier om op te jagen”, zegt Ines.

Pootje afzetten

“Ze heeft verder een verbrijzelde voorpoot en die valt waarschijnlijk niet meer te redden. Daarnaast had ze ook meerdere kogelbolletjes in de buik en achterpoten. En ook haar oogkas is geraakt geweest, maar die is niet gebroken. We hebben het natuurlijk niet zien gebeuren, maar op 9 november was ze nog in goede gezondheid en heb ik thuis nog foto’s genomen van haar. Het weekend van 11 november zijn er jagers in de buurt actief geweest. Volgens de dierenarts is Twix neergeschoten op de plek waar we ze vonden of maximaal 100 meter verder. De jagers kwamen zodanig dicht bij de huizen dat mijn buurman zijn haag is beginnen scheren waardoor de jagers verder weg het Broek zijn ingetrokken. Op die manier probeert onze buur te vermijden dat de jagers te dicht komen omdat er huisdieren in de buurt leven”, vertelt Ines.

Klacht neergelegd

Zij stapte naar allerlei instanties, zoals Natuurpunt en Agentschap Natuur en Bos, waar ze klacht neerlegde. Dat deed ze ook online bij de politie. “Zijn het misschien stropers? Dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Ook al is het verstedelijkt gebied, het blijft jachtgebied en gevaarlijk. Ik zou dan ook graag willen weten welke jachtverenging of persoon dat weekend actief was.”

Burgemeester Karin Derua (Open Vld) heeft voorlopig geen weet van incidenten. “Ik ga me wel eens informeren of daar een problematiek zou zijn.” Op de jachtkaart van Hubertus Vereniging Vlaanderen kan je nagaan of jouw tuin in jachtgebied ligt. Wie zijn of haar eigendom als jachtgebied wil laten ‘uitkleuren’, kan dat melden aan Vogelbescherming Vlaanderen via de website schietinactie.be. Sinds bekend raakte dat wolvin Naya gedood zou zijn door jagers, hebben 400 Vlamingen - dubbel zoveel als normaal - vorige maand nagevraagd hoe ze hun eigendom als jachtgrond kunnen laten schrappen.