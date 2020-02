Kapsalon Sara voor vijfde maal ‘Vriendelijkste handelaar’ KAR

16 februari 2020

13u24 0 Boortmeerbeek Kapsalon Sara uit Boortmeerbeek is door Handelsgids.be voor de vijfde maal op rij uitgeroepen tot ‘Vriendelijkste Handelaar’ van de gemeente. Het waren de klanten die het kapsalon richting die titel stemden.

Via de website van handelsgids kan het cliënteel een stem uitbrengen. Kapsalon Sara heeft sinds 2015 meer dan 150 positieve reviews verzameld. Sara wordt door haar klanten naast haar vriendelijkheid vooral bewierookt om haar behulpzaamheid en stiptheid. Sara, die gedurende een viertal jaar als kapper-aan-huis werkte, opende haar salon in de Kapitein A. Tobbackstraat in 2010.