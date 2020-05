Kamsalamander doet het goed in Boortmeerbeeks Broek KAR

18 mei 2020

De afgelopen weken heeft Natuurpunt verschillende poelen in Boortmeerbeeks Broek en de educatieve poel gemonitord. Het hoofddoel is te kijken hoe het met de kamsalamanders gaat. “Met onze vier fuiken hebben we in totaal bijna 400 salamanders gevangen, waarvan twintig kamsalamanders. Dit is zeer goed nieuws. Aan de hand van de unieke buikpatronen proberen we nu de kamsalamanders individueel te identificeren”, luidt het. “Daarnaast hebben we ook 334 kleine watersalamanders en 41 alpenwatersalamanders gevangen. Op de laatste dag kwam de kers op de taart. We vonden twee mannetjes van de vinpootsalamander (zie foto onder, red.). Dit is de enige recente vangst van deze soort hier in de streek waarvan wij weten. Vroeger is deze soort nog waargenomen, maar daarna verdwenen de bewijzen.”