Kamerlid N-VA betaalt boetes voor herdenking jodentransport desnoods terug: “Is men elk gevoel van medemenselijkheid verloren?” Joris Smets

26 april 2020

18u47 6 Boortmeerbeek De Boortmeerbeekse schepen Michel Baert (Open Vld) en twee leden van het Nationale Strijdersbond van België (NSB) kregen een proces-verbaal omdat ze eind vorige week bloemen hadden neergelegd bij het herdenkingsmonument van het Duits Transport XX - een jodentransport in de Tweede Wereldoorlog tussen Mechelen en Auschwitz. N-VA Kamerlid Michael Freilich is hierover niet te spreken en wil de boetes zelf betalen indien ze niet worden kwijtgescholden.

Het monument werd opgericht ter ere van drie personen die op 19 april 1943 een trein richting Auschwitz deden stoppen waardoor 241 joden uit de trein konden ontsnappen. Vanwege de coronamaatregelen kon de jaarlijkse herdenking - normaal met enkele honderden mensen - niet doorgaan. Schepen Baert, die ook de lokale voorzitter is van de NSB, legde dan maar samen met twee andere NSB leden een krans neer aan het monument. Ze kregen daarvoor een pv in de bus. Volgens de politie ging het niet om een essentiële verplaatsing en was dit een inbreuk op het samenscholingsverbod.

Herdenking

In een reactie vrijdagavond wees Michel Baert op het feit dat het drietal tijdens de herdenking voldoende afstand hield. “Het enige wat we gedaan hebben is dat we met drie leden van de NSB een bloemetje gaan neerleggen zijn en een minuut stilte hebben gehouden. We hebben niemand op voorhand verwittigd, zodat er niet meer volk aanwezig zou zijn. We hielden ons ook aan de social distancing, zoals te zien is op de foto. Dit was geen coronafeestje hé. Dit was een essentiële verplaatsing uit respect voor de verzetsstrijders, de slachtoffers van de holocaust en de nabestaanden.”

Wat me vooral tegen de borst stuit is dat er geen politie ter plaatse was, en dat deze mensen dus ‘verklikt’ werden naar aanleiding van hun Facebookpost. Kan het nog cynischer?” N-VA-Kamerlid Freilich

Medemenselijkheid

“Is men elk gevoel van medemenselijkheid verloren? De helden die hun leven hebben gegeven voor het saboteren van een nazi-transport moeten we blijven herdenken”, zegt N-VA-Kamerlid Freilich. “Uiteraard moet iedereen de regels respecteren, dat wil zeggen anderhalve meter afstand bewaren, social distancing respecteren, enzovoort. Dat heeft ook de premier gedaan bij de herdenking van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek waar ze een krans neerlegde”, zegt Freilich. Als de rechtbank de boetes niet seponeert, wil Freilich die zelf betalen. “Wat me vooral tegen de borst stuit is dat er geen politie ter plaatse was, en dat deze mensen dus ‘verklikt’ werden naar aanleiding van hun Facebookpost. Kan het nog cynischer?”

Dankbaar

De Joodse gemeenschap vond het heel belangrijk dat ook dit jaar de herdenking plaatsvond”, zegt Michel Baert in een reactie op het voorstel. “Kamerlid Freilich heeft mij persoonlijk bedankt ervoor. Het is een historische gebeurtenis dat over heel de wereld bekend is. Het gaat er niet om wie de boete zal betalen en wie niet, het is het principe dat telt. Ik nog aan het nadenken wat ik met die boete ga doen. Ik vermoed dat hij op die manier zijn dankbaarheid wil tonen.”