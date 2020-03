Juwelen gestolen bij inbraak Begonialaan JSL

06 maart 2020

11u09 0

In de Begonialaan in Boortmeerbeek is gisteren een inbraak gepleegd. De daders verschaften zichzelf toegang door het glas van een raam te breken, waardoor ze konden binnenklimmen. Ze doorzochten de woning en maakten enkele juwelen buit. De politie deed een buurtonderzoek en het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.