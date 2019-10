Juf neergeslagen op weg naar school, politie en parket onderzoeken zaak Andreas De Prycker & Kim Aerts

12u51 0 Boortmeerbeek Een juf van Vrije Basisschool De Wegwijzer in Boortmeerbeek beweert dat ze vorige week donderdagochtend, omstreeks 7.20 uur, het slachtoffer werd van een onbekende man met slechte bedoelingen. Die zou de vrouw hebben aangevallen toen ze op weg naar school was. Politie en parket zijn een onderzoek gestart.

Wat er zich vorige week donderdagochtend in de Audenhovenlaan, in het centrum van Boortmeerbeek, heeft afgespeeld is vooralsnog onduidelijk. “Plots voelde ik een slag op mijn schouder, en kwam ik ten val”, zegt de vrouw die liever anoniem blijft, in Het Nieuwsblad. “Gezien de verwondingen moet het een zwaar voorwerp geweest zijn. Ik droeg een jas en een sjaal en nog was de impact op mijn lichaam goed zichtbaar”, zo klinkt het kort. Daarop wilde de vrouw recht komen, maar er volgde een tweede slag. De juf verloor het bewustzijn, maar kon toch op eigen houtje de school bereiken. De vrouw zit op dit moment thuis, terwijl ze bekomt van de aanval.

Ondertussen zit iedereen met vragen. De juf in kwestie, andere leerkrachten, maar ook politie en parket. Iedereen lijkt op zoek naar getuigenissen die kunnen leiden naar de dader. “Het onderzoek is lopende. De recherche van politiezone Haacht doet het onderzoek. Alle pistes worden onderzocht en camerabeelden worden opgevraagd en ontleed”, zo laat Leuvens parketwoordvoerster Sarah Callewaert weten.