Jintse (18) dingt mee naar kroontje Miss Fashion KAR

12 juli 2019

17u18 0 Boortmeerbeek De 18-jarige Jintse Valkenborgh uit Boortmeerbeek wil niets liever dan het kroontje van Miss Fashion binnenrijven.

De afgelopen jaren kregen verschillende Fashion Girls de kans België, Nederland of de Benelux te vertegenwoordigen op diverse gerenommeerde internationale modellenwedstrijden en de meest prestigieuze Beauty Pageants. Jintse hoopt dat die eer haar volgende maand ook te beurt valt. “Sinds mijn tiende heb ik diabetes en door mijn deelname wil ik laten zien dat je ondanks deze ziekte toch iets kan bereiken wat je zelf graag wil”, zegt Jintse. In september start ze aan een opleiding als schoonheidsspecialiste. Na de selectie doorlopen te hebben zit ze nu in de finale van Miss Fashion. 25 kandidaten dingen mee naar het kroontje. De finale vindt plaats op 31 augustus in Antwerpen. “Mij steunen kan door te sms’en naar 6045 met ‘MF (spatie) 15'”, besluit Jintse.