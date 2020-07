Jachthut opzettelijk in brand gestoken Kim Aerts

21 juli 2020

Onbekenden hebben zaterdag een jachthut aan de Broekstraat in Boortmeerbeek in brand gestoken. Een wandelaar merkte omstreeks 18.15 uur de brand op aan een boom in het bosrijk gebied. “Het bleek te gaan om een uitkijkpost voor jagers die in lichterlaaie stond. Het parket heeft een branddeskundige en het labo aangesteld voor verder onderzoek. Zij gingen zondag ter plaatse en stelden vast dat de brand opzettelijk was aangestoken. De recherche van zone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) onderzoekt de brandstichting”, weet Nele Michiels van het Leuvense parket.