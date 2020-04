Inschrijvingen sportkampen uitgesteld KAR

15 april 2020

Normaal gezien starten de inschrijvingen in Boortmeerbeek voor de sport- en creakampen tijdens de zomervakantie op maandag 20 april 2020 om 18 uur. Door de uitzonderlijke omstandigheden en onzekere situatie tijdens de coronocrisis wordt de start van de inschrijvingen voorlopig uitgesteld tot maandag 18 mei 2020. Tot deze datum kan er dus niet ingeschreven worden, laat het gemeentebestuur weten. “Niet via de webshop maar ook niet per mail of telefoon. Tot op heden hebben we immers nog geen zicht of de sport-en creaweken al dan niet kunnen doorgaan en onder welke vorm. Wij volgen uiteraard de federale maatregelen op de voet en houden jullie op de hoogte van het verdere verloop,” luidt het verder nog.