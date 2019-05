Inbraken in Rodenbachstraat ADPW

27 mei 2019

De lokale politie noteerde het voorbije weekend twee inbraken in de Rodenbachstraat in Boortmeerbeek. Telkens werd er een gat geboord onder de klink van het raam of de deur om deze zo te openen. In beide gevallen werd er geld uit portefeuilles of handtas gestolen. Deze werden nadien teruggevonden met de resterende inhoud in de tuin. In geen van de gevallen werd de woning verder doorzocht.