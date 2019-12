Gouden ringen gestolen ADPW

03 december 2019

In de Anderveldstraat in Boortmeerbeek werd maandag een inbraak vastgesteld. De inbrekers boorden een gaatje in de achterdeur en verschaften zich zo toegang tot de woning. De woning werd doorzocht en op het eerste zicht werden enkele gouden ringen gestolen.