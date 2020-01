Geseinde naar hulpgevangenis gebracht na verkeerscontrole ADPW

13 januari 2020

14u03 0

De politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) nam tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag deel aan de BOB-campagne.

In totaal werden 65 bestuurders aan een controle onderworpen waarvan er twee positief bleken. Van één van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De andere bestuurder was een bestuurder die de vlucht had genomen en later opgespoord kon worden. Hij testte ook positief op druggebruik en zijn rijbewijs werd eveneens ingetrokken voor 15 dagen.

Er werd ook een persoon geïntercepteerd die geseind stond tot gevangneming. Deze werd overgebracht naar de hulpgevangenis te Leuven. Een vrachtwagen en een fietsers werden ten slotte beboet voor defecte of ontbrekende verlichting van hun voertuig.