05 december 2019

Op de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek werd woensdag in de loop van de dag ingebroken. De dieven wisten van de afwezigheid van de bewoners gebruik te maken om in te breken. Dat deden ze via het keukenraam. De woning werd doorzocht en in wanorde achtergelaten. Er werd geld gestolen en schade aan het raam en de binnendeur toegebracht. De politie startte een sporen- en buurtonderzoek.