01 maart 2020

Door een ongeval op de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek is de rijbaan in twee richtingen even afgesloten geweest. Rond middernacht kwam het tot een frontale botsing wanneer een wagen wou afslaan op het kruispunt naar de Audenhovenlaan, en een bestuurder die van Leuven kwam frontaal op hem inreed. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De inzittenden zouden niet in levensgevaar zijn. Het doorgaand verkeer op de Leuvensesteenweg werd even omgeleid.