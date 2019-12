Fietser gaat over de kop en belandt in ziekenhuis ADPW

03 december 2019

Op de Provinciesteenweg in Boortmeerbeek is maandagavond omstreeks 18.30 uur een fietser over de kop gegaan. De fietser volgde de rijbaan in de richting van Haacht, maar werd verrast door enkele fietsers die van een oprit de openbare weg wilden oprijden. Hierdoor moest de eerste fietser, een 30-jarige man uit Tremelo, bruusk remmen en ging hij over de kop. De man geraakte gewond aan het aangezicht en de mond en werd naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden overgebracht.