Een op vijf rijdt te snel door omleiding KAR

24 augustus 2020

12u31 0 Boortmeerbeek Door de wegenwerken aan het kruispunt van de Provinciesteenweg met de Oudestraat in Boortmeerbeek op de grens met Haacht moet doorgaand verkeer langs de Pleinstraat. Meer dan een op vijf bestuurder werd er geflitst.

De politie van de zone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Kampenhout) kreeg recent veel klachten binnen van buurtbewoners dat bestuurders met onaangepaste snelheid door het woongebied razen. De politie controleerde op donderdag en vrijdag telkens gedurende een uur waar een snelheid geldt van 30 kilometer per uur. Van de 1.294 voertuigen reden er 289 te snel of omgerekend 22 procent. Bij de overtreders waren ook 34 vrachtwagen of bussen die het niet zo nauw namen met de snelheidsbeperking. Een bestuurder passeerde de flitscamera met een snelheid van 68 kilometer per uur, dat is meer dan dubbel zo snel als toegelaten.