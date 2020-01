Duo krijgt zes maanden cel voor vechtpartij KAR

28 januari 2020

Twee mannen zijn veroordeeld tot zes maanden cel voor een vechtpartij in Boortmeerbeek bijna twee jaar geleden. Bart C. betwistte in de rechtbank niet dat hij het slachtoffer in dronken toestand stampen had gegeven. Moussa B. daarentegen stuurde zijn kat naar de rechter. Hij werd in het verleden al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. “Bovendien geven beklaagden blijk van een agressieve persoonlijkheid en is alcoholmisbruik geen excuus. Beide beklaagden hebben een ongunstig strafregister. Eerste beklaagde lijkt zich te hebben herpakt”, stelde de rechter in het vonnis. C. komt weg met een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich psycho-medisch laten begeleiden en een cursus ‘omgaan met agressie’ volgen. De boete van 800 euro is eveneens met uitstel. Voor Moussa B. zijn de celstraf en boete effectief. De kosten voor het slachtoffer liepen op tot 170 euro. Dat bedrag wordt vergoed door de twee beklaagden.