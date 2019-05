Douane beboet voertuig voor meer dan 15.000 euro ADPW

24 mei 2019

Het verkeersteam van politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) voerde donderdag verkeerscontroles uit in samenwerking met de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) en de douane. Dat gebeurde op de Leuvensesteenweg (N26) in Boortmeerbeek. 13 bestuurders werden geverbaliseerd wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel en 12 wegens gebruik van gsm tijdens het rijden. Verdere inbreuken waren slechte ladingzekering van vrachtauto’s (4), rijbewijs (2), technische keuring (2), inschrijving voertuig (2) en verzekering (1). Een vijftigtal bestuurders werd gecontroleerd op gebruik van alcohol. Niemand bleek positief. VLABEL deed 12 vaststellingen, 2 takelingen en inde een totaalbedrag van 4.584 euro. De douane takelde een beboet voertuig van een bestuurder voor een bedrag van 15.155 euro. De reden van de zware boetes is vooralsnog onbekend. In totaal ontvingen de douane 19.385 euro. Eén bestuurder werd betrapt op het gebruik van rode diesel en moest 500 euro ophoesten.